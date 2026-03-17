Ante los pronósticos climáticos para los próximos días el Puesto de Mando Unificado departamental mantiene el monitoreo permanente de las condiciones en Córdoba, pues el Ideam informó sobre la posible incidencia indirecta de un frente frío sobre la región y, por ende, en el departamento.

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Según el informe técnico de la Corporación ambiental CVS, basado en el Comunicado Especial No. 33 emitido por el Ideam, para la semana del 16 al 20 de marzo se prevé nubosidad variable y presencia de lluvias en diferentes regiones del país.

El reporte indica que entre el 18 y el 19 de este mes podría registrarse la incidencia indirecta de un frente frío, con incremento en la velocidad de los vientos y mayor oleaje en las costas de la región Caribe. Para el jueves, se prevén precipitaciones ligeras a moderadas en Córdoba y el viernes podrían presentarse lluvias de intensidad ligera a fuerte en algunos sectores del departamento.

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La CVS recomendó a las comunidades y autoridades locales mantener vigilancia permanente en los puntos críticos identificados en sus municipios; igualmente seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Reitera la importancia de reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades y organismos de socorro, evitar el tránsito por zonas que puedan representar algún peligro y mantenerse informados únicamente a través de los distintos canales oficiales.

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Y desde la Gobernación de Córdoba hacen un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para que mantengan activos sus planes de prevención y atención ante posibles inundaciones, especialmente en los municipios con influencia directa de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.