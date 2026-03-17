Poco a poco se van conociendo más detalles del caso de los hermanos Vides García y los Mendoza García, todos primos entre sí, quienes se fueron meses atrás a laborar a Rusia, en busca de mejorar su economía y terminaron envueltos, según la narración de Luz Marina Mendoza García, hermana y prima de los cuatro hombres, en el conflicto Rusia-Ucrania que hoy suma cuatro años seguidos.

El pasado fin de semana, Luz Marina accedió a hablar con EL HERALDO sobre esta historia que hoy mantiene con zozobra a su familia, pues desde el 28 de diciembre del año anterior fue el último día en que ella habló vía telefónica con su hermano Alfonso y, días después, se enteró de la desaparición de este, así como de la muerte en combate de su hermano Manuel y su primo Dayro.

Hoy el único sobreviviente de los cuatro hombres, de acuerdo con la mujer, sería su primo Pablo, quien estaría en un centro asistencial recuperándose de unas lesiones sufridas en combate.

Cabe recordar que los cuatro hombres salieron del país el 10 de noviembre de 2025 desde el aeropuerto de Bogotá, con escala en París y Estambul, antes de llegar a Moscú.

La idea era que en tierras rusas se desempeñaran en oficios varios y en trabajos de albañilería pero, inexplicablemente, terminaron involucrados en la guerra.

La oferta de empleo

Luz Marina recuerda que sus hermanos y primos habrían encontrado un “contacto por internet” y que a través de una mujer consiguieron engancharse con una supuesta empresa que les ofreció ofertas laborales en servicios de aseo y de albañilería en Moscú.

“A ellos los contacta una mujer para ese empleo, de esa mujer aún no se sabe absolutamente nada, porque yo me vine a enterar de eso cuando ellos ya estaban allá (Rusia). Cuando ellos llegaron a territorio ruso firmaron un contrato que, según les explicaron, correspondía a labores civiles. Ellos me mandaron copia del contrato y decía oficios varios, no decía nada de guerra ni de combate”, aseguró.

Y agregó que sus hermanos y primos viajaron e hicieron todo “todo por la vía legal y les dieron todo pago en cuanto al viaje”.

“Los embolataron”

Según Luz Marina, sus allegados podían tener algún conocimiento de milicias, pues aseguró que los cuatro prestaron el servicio militar cuando jóvenes.

No obstante, a su juicio, ninguno estaba preparado para enfrentar una guerra como la hoy que padecen los dos países europeos.

“A ellos los engañaron, los embolataron. Ellos se van engañados para trabajar en oficios varios y allá los pusieron como carne de cañón. Y yo sé que hay más familias de acá (Atlántico) en esta situación. Hay familias que tienen desaparecidos en Rusia y Ucrania, y no saben dónde acudir”, insistió.

Jhony Olivares Rodriguez Luz Marina Mendoza García, familiar de los afectados.

Ella luego agregó que viajaría a Bogotá para entrar en contacto con la Cancillería y con la Embajada de Rusia en Colombia, para encontrar “la verdad”.

En junio del año anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano, lideró la conformación del Grupo Interinstitucional sobre Asuntos Relacionados con mercenarios.

A corte de octubre de 2025, dicho grupo Interinstitucional señaló que se tenían registros de 268 hombres desaparecidos en Ucrania y 98 muertos. Mientras que en Rusia se registraban 4 desaparecidos y 3 muertos.

Este lunes 16 de marzo, EL HERALDO dialogó con representantes de la ONG ‘La Voz de los que no están’, corporación que trabaja apoyando a las familias en los procesos de búsqueda e identificación de los soldados colombianos que se encuentran en el extranjero.

“Esta organización nació hace aproximadamente dos años a raíz del dolor que viven muchas familias colombianas cuyos parientes viajaron a zonas de guerra, principalmente a Ucrania y Rusia. La iniciativa surgió como una forma de acompañar y orientar a quienes buscan información sobre sus familiares desaparecidos o fallecidos en medio del conflicto”, detallaron.

En el caso de Rusia, la organización señaló que la información suele ser más limitada y que, por lo general, las autoridades solo se comunican con las familias cuando los cuerpos ya se encuentran en las morgues. En ese momento, los consulados indican los documentos que deben presentar los familiares y los pasos para viajar, reconocer el cuerpo o realizar el proceso de repatriación o cremación.

Actualmente, según registros, tienen al menos 35 colombianos reportados como desaparecidos en Rusia y al menos 300 en Ucrania.

Según explicaron, atienden casos de diferentes regiones del país, con familias provenientes de lugares como La Guajira, Putumayo, Arauca, Boyacá y otras zonas apartadas.