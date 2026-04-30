Con base en las cifras publicadas por el DANE para el trimestre móvil enero–marzo de 2026 el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó los avances en ocupación, reducción del desempleo y mejoras en la calidad del empleo.

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De acuerdo con el informe, la ciudad alcanzó una tasa de desocupación del 11,2%, lo que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (12,1%). Asimismo, la tasa de ocupación aumentó de 55% a 57,6%, es decir, un crecimiento de 2,6 puntos porcentuales.

Pese a los efectos del frente frío del mes de febrero y las inundaciones que impactaron a distintos sectores de la ciudad durante el inicio del año, Montería demostró una alta capacidad en su dinámica económica y laboral.

Las cifras evidencian que, incluso en medio de la emergencia, la ciudad logró mantener su actividad productiva, generar nuevos empleos y avanzar en la reducción del desempleo, reflejando la fortaleza de su tejido empresarial y el impacto de las estrategias de reactivación implementadas.

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“Estos resultados no son casualidad. Son el reflejo de una ciudad que decidió no detenerse, que apostó por la reactivación, la inversión y la generación de empleo. Hoy Montería demuestra que cuando se trabaja con decisión, los resultados llegan y se traducen en oportunidades reales para la gente”, anotó el alcalde.

En términos generales, Montería pasó de 173.006 personas ocupadas a 182.575, lo que significa 9.569 nuevos ocupados en comparación con el año anterior. Además, la ciudad se posiciona como la tercera con menor tasa de desocupación en la región Caribe, consolidando una tendencia positiva en la dinámica laboral.

El informe también destaca que la Tasa Global de Participación aumentó a 64,9%, superando la media nacional (64,4%), lo que indica una mayor participación de los ciudadanos en el mercado laboral.

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Entre los sectores que impulsan el empleo y más contribuyeron al crecimiento en Montería están, en su orden: la administración pública, educación y salud; alojamiento y servicios de comida, y la construcción.

El secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, señaló que “estamos viendo cómo sectores clave como la construcción, el turismo y los servicios están jalonando el empleo en la ciudad. Esto es producto de una articulación entre lo público y lo privado, y de una política clara de impulso al desarrollo productivo”.

Por su parte, el gerente de Empleo, Iván Pacheco, resaltó la importancia de mejorar la calidad del trabajo. “No solo estamos generando más empleo, también estamos avanzando en la formalización. Reducir la informalidad en casi seis puntos es un paso significativo que impacta directamente en la estabilidad y bienestar de las familias monterianas”.

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