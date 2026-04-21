El Comando de la Policía Nacional de Sucre le presentó de manera oficial a la gobernadora Lucy García Montes y a los representantes del gremio ganadero del departamento el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (Efeor) que entró a reforzar la seguridad.

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Se trata de 20 mujeres al mando de una subteniente que ya están ejerciendo labores de seguridad en la subregión Sabana y que presentó a las autoridades y al gremio de la producción ganadera el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.

Según el oficial, este grupo de mujeres capacitadas y dotadas para realizar operaciones en todo el país llegó al departamento de Sucre desde el 12 de marzo y ya estuvo trabajando en la región de los Montes de María, el 15 de abril continuaron en San Pedro y desde el fin de semana iniciaron labores en la ruralidad de los municipios de Sincé, Buenavista, Betulia, Galeras, El Roble y Sincelejo.

Agregó que el escuadrón tiene como objetivo prevenir los delitos de abigeato, violencia intrafamiliar, minería ilegal y demás asuntos de inseguridad.

Gobernación de Sucre

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La gobernadora Lucy García Montes agradeció la puesta en marcha de este nuevo grupo de trabajo en pro de la seguridad de los sucreños que es uno de los pilares fundamentales para el gobierno de las oportunidades que ella lidera.

“La seguridad es un reto constante, debemos anticiparnos al delito y este gremio del que también hago parte ha estado afectado por el robo de ganado. Por ser un departamento productor llegan bandas de otros departamentos a cometer delitos que estamos contrarrestando, por eso le apostamos a la inteligencia y la prevención y hoy les traemos 20 mujeres preparadas y capaces para reforzar nuestra seguridad en la zona rural” señaló la mandataria de los sucreños.

Por su parte, Gabriel José De La Ossa, presidente de la Asociación de Ganaderos de Sucre, le agradeció a la gobernadora por traer al departamento esta iniciativa de seguridad de la que dijo se espera que se logre la disminución del abigeato.

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Reconoció que la mejor forma de hacerle frente a este delito es además con la unión de fuerzas entre ganaderos, fuerza pública y demás autoridades.