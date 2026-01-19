Luego de que la Defensoría del Pueblo informara sobre la liberación de los cinco miembros de la Policía Nacional que habían sido secuestrados en el Catatumbo hace más de 15 días, la institución armada difundió un video del momento en que son recibidos en Cúcuta.

En el video se observa el momento en que lo policías liberados arriban en un helicóptero, descienden de este y luego son recibidos por el general William Rincón, director de la Policía Nacional, en la capital del Norte de Santander.

“Bienvenidos... Su familias han vivido la angustía... Pero gracias a Dios ya están en casa”, les dice el general Rincón a los policías liberados.

Los liberados son los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes cayeron en manos del ELN cuando regresaban a Cúcuta para retomar sus labores tras las festividades de fin de año.

Hay que recordar que en un comunicado difundido tras el secuestro, el ELN justificó el secuestro al acusar a la Policía y al Ejército de supuestamente brindar apoyo al Frente 33, una disidencia de las antiguas FARC con la que esa guerrilla tiene un duro enfrentamiento por el control territorial desde hace un año en el Catatumbo, y los señaló de ser partícipes del accionar criminal de ese grupo armado en la región.

La región del Catatumbo forma parte del departamento de Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, una zona históricamente golpeada por la violencia armada y la presencia de grupos ilegales, donde operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas de narcotraficantes.

Según el procurador general, Gregorio Eljach, en 2025 al menos 163 personas fueron asesinadas en el Catatumbo y más de 84.000 se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia en esa región.