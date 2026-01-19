La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que imputará cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá.

La diligencia judicial se hará el próximo 11 de febrero, por disposición del reparto de audiencias.

El funcionario será imputado por el delito de prevaricato por omisión. La decisión fue adoptada por parte de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá.

El ente acusador aseguró que las pruebas recolectadas permitieron evidenciar que el funcionario no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe.

