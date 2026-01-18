El Gobierno nacional mediante el Ministerio de Minas y Energía afirmó que partir de este 1 de febrero comenzará la reducción real del precio de la gasolina en todo el país, tras la reorganización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Esta medida, aseguró, permitirá bajar el costo del combustible sin recurrir a subsidios artificiales financiados con recursos del presupuesto nacional. “El presidente ya lo ha señalado y esperamos que el próximo 1 de febrero podamos evidenciar en las estaciones de servicio el inicio de una reducción real en el precio del combustible”, afirmó.

Precisamente sobre este tema, expertos hablaron sobre la decisión de Petro de reducir el precio de la gasolina. Según Sergio Cabrales, profesor, investigador y consultor del sector minero energético, expresó que el valor del galón de la gasolina podría reducirse en más de $3.000 por galón.

En ese sentido, el experto explicó que desde 2024, el precio interno de la gasolina se ubica por encima del precio internacional, por lo que dejó de recibir subsidios del Fepc.

En consecuencia, indicó que desde mediados de 2023 la gasolina pasó de ser subsidiada a generar aportes netos al Fepc.

“Con la reciente caída del precio internacional, la apreciación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y la continuidad del ajuste interno, se abre la posibilidad de reducir el precio hasta niveles cercanos a 13.000 pesos por galón”, puntualizó Sergio Cabrales.