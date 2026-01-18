El presidente Gustavo Petro dio una orden directa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) para recuperar el terreno donde opera la regasificadora de Cartagena, actualmente en manos de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec).

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó a través de su cuenta de X que “este negocio, que se hace con el monopolio privado establecido en Cartagena para la importación del gas, es una estafa para todo el pueblo de Colombia al encarecer sustancialmente las tarifas de la energía eléctrica comenzando por el Caribe”.

“La Agencia Jurídica de Defensa del Estado tiene la orden presidencial de devolver las tierras a la comunidad afro de Barú, que les quitaron para que el monopolio privado inconstitucional, pudiera realizar esa estafa contra la nación colombiana”, detalló Petro.

Hay que resaltar que el negocio de la regasificación hace parte del portafolio de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.

A su vez, Petro también anunció que Ecopetrol deberá acelerar su proceso de adecuación para la importación de gas, como parte de una estrategia para romper el monopolio privado y reducir tarifas.

Así mismo, confirmó que abordará el tema energético en conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con los gobiernos de Venezuela y Panamá, con el objetivo de avanzar en una articulación energética regional.

“Esta integración permitiría que el Caribe colombiano deje de ser importador y pase a convertirse en exportador de gas, en lo que denominó un esquema “grancolombiano”, con beneficios tanto para Colombia como para Venezuela”, dijo el mandatario.