La Defensoría del Pueblo informó en la tarde de este lunes que ya fueron liberados cinco miembros de la Policía Nacional que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero en Norte de Santander.

Los uniformados habían sido interceptados por integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana.

Desde entonces, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas había adelantado gestiones humanitarias para su pronta liberación.

“Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad”, indicó la Defensoría en redes sociales.

Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud.



— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 19, 2026

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que esta liberación “es un alivio” para los policías y sus familias, por lo que insistió en la liberación de “decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país”.

Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias.



— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) January 19, 2026

El 8 de enero, cuando el ELN se atribuyó el secuestro de los uniformados, los identificó como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwín Fabíán Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

A través de un comunicado, el grupo armado ilegal señaló que la Policía “se ha convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narco paramilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera”.