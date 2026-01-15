Al menos diez militares colombianos resultaron heridos este miércoles por un ataque con drones perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, informaron fuentes castrenses.

Leer más: Nuevo hostigamiento armado contra estación de Policía en Suárez, Cauca: disidencias de las Farc serían las responsables

El Ejército detalló en un comunicado que los uniformados realizaban operaciones militares cuando fueron “objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos por presuntos integrantes del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”.

El ataque fue cometido en una zona rural del municipio San José del Palmar y en él resultaron heridos un suboficial y nueve soldados, quienes sufrieron “lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa de la explosión de un explosivo artesanal”.

Le puede interesar: Petro confirma que se reunirá con Trump el próximo 3 de febrero en Washington: “Ya veremos los resultados, es determinante”

“De manera inmediata tras conocerse el estado de salud, se coordinó con el comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, institución que dispuso de dos aeronaves para la extracción correspondiente del personal”, agregó la información.

El ataque ocurrió en un municipio donde el Ejército abatió el sábado a Hernán Chica Palacios, alias Santiago, uno de los máximos líderes del ELN en el Chocó.

Lea también: Magnicidio Miguel Uribe: alias Gabriela podría recibir condena de 20 años y 4 meses

Alias Santiago era el principal articulador de las actividades criminales del ELN en el occidente del país y contaba con una trayectoria delictiva de más de 28 años en los que dirigió ataques contra comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

El ELN -incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente Gustavo Petro acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante- es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo, y, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio pasado tenía 6.450 miembros.