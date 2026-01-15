En la tarde de este miércoles 15 de enero se registró un hostigamiento armado contra la fuerza pública en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.

Leer más: Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales entre Barranquilla y municipios vecinos

Las autoridades señalan como presuntos responsables a las disidencias de las Farc. Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos indiscriminados contra las instalaciones policiales.

Inmediatamente, uniformados de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, que por fortuna no dejó ningún policía ni civil herido.

Asimismo, las autoridades indicaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, por lo que se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Ver también: Estratos 1 y 2, excluidos de cobro de sobretasa para el pago de deudas de Air-e

En el comunicado, se informó también que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de salvaguardar a la comunidad y proteger la infraestructura de la estación.