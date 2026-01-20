BOGOTÁ. Función Pública expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual deroga la prima de servicios mensual a congresistas por $16 millones, que saldrán en adelante del sueldo de más de $50 millones que devengan los senadores y representantes del país.

Así lo reportó este martes la cadena pública RTVC, citando que el departamento administrativo concluye en sus considerandos de la normativa que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Agrega el informe que este nuevo decreto deroga el que dio origen a esta prima de servicios, el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, expedido durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Al respecto, el ministro del Trabajo dijo al medio estatal que “este es un mensaje poderoso de brechas salariales, porque junto con el incremento del 23% del salario vital, conocemos este nuevo decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que deroga el 2470 de 2013, un decreto nefasto”.