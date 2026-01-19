Aunque la semana pasada se rumoreó que el ex director de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, ex vicepresidente en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y ex integrante de la mesa de paz con las extintas FARC, pudiera llegar a la campaña presidencial, este lunes anunció que desistía de ir a la contienda electoral.

Al respecto, el candidato presidencial Roy Barreras escribió en sus redes sociales: “Hace un año y medio invité al general Naranjo y a su señora a una amable cena en Londres. Lo animé a participar y le dije que si aspiraba a la Presidencia yo estaba listo a sumar esfuerzos por encima de mis aspiraciones personales porque primero está Colombia y él encarnaba la experiencia en seguridad pero también lo vi trabajar con nosotros con absoluta generosidad en la construcción de la paz defendiendo siempre las instituciones como lo ha hecho toda su vida. Él, con la seriedad que lo caracteriza, me dijo esa noche ‘no, lo electoral no es lo mío, ese más bien es su mundo, yo estaré siempre listo a aportar mis ideas a quien pueda unir a Colombia para devolverle la esperanza’. Exactamente lo mismo que ha dicho hoy. Ejemplo de coherencia”.

Entre tanto, la ex directora del ICBF, Cristina Plazas, comentó: “En Blu Radio, el general Óscar Naranjo fue claro: tras compartir con Iván Cepeda durante el proceso de paz, no puede decir que sea guerrillero, pero sí que su afinidad política y su acceso al secretariado de las FARC eran notorios. Y aun así, siguen punteando las encuestas”.

Y Mauricio Tobón, ex presidente del Concejo de Medellín por el Centro Democrático, ‘trinó’ que “el general Naranjo no aspira a la Presidencia, el abogado Gaona tampoco, Vargas Lleras menos... conclusión: ya los candidatos para la Presidencia de Colombia están todos listos y las encuestas confirman que sólo dos tienen probabilidad de ser presidente: Abelardo (de la Espriella) y (Iván) Cepeda. Ya es necesario que toda la derecha y el centro nos concentremos en Abelardo y ganemos en primera”.