El exsenador y precandidato presidencial David Luna reaccionó este martes a los más recientes resultados de la más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, publicada porNoticias RCN y elaborada por la firma GAD3.

En una declaración difundida en sus redes sociales, Luna admitió que los resultados lo afectaron de manera personal y política, pero aseguró que asume las cifras como un llamado a intensificar su trabajo en campaña.

“Uno se puede justificar de mil formas; yo no. Yo las asumo y me pongo a trabajar”, señaló.

A su juicio, advirtió sobre el riesgo de que Colombia siga profundizando en discursos de confrontación y posiciones extremas. “Colombia es demasiado compleja”, expresó, al subrayar que los problemas nacionales requieren análisis de fondo y no soluciones simplificadas.

¿Qué cómo me siento con la encuesta de ayer? Pues mal, como un cu&*@. Golpean duro. Uno se puede justificar de mil formas; yo no. Yo las asumo y me pongo a trabajar. No significan que perdamos la capacidad de opinar ni de representar voces.



Y además, esas encuestas también… — David Luna (@lunadavid) January 19, 2026

Luna dedicó parte de su pronunciamiento al tema de la seguridad, al que calificó como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Reconoció el deterioro del orden público en varias regiones y afirmó que es necesario fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública y recuperar el control del territorio frente a estructuras del narcotráfico que, según dijo, se presentan como actores políticos.

No obstante, el candidato enfatizó que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente al uso de la fuerza.

“Esto no es solo bala”, indicó.

Con este mensaje, Luna buscó convertir los resultados de la encuesta en un punto de inflexión para su campaña, apelando a una reflexión más amplia sobre el rumbo político del país y el tipo de liderazgo que, en su criterio, demanda el momento actual.

“Salir adelante de verdad es pensar en estas preguntas y construir un cambio colectivo. Ya no más con las frasesitas de cajón, como que “esto solo se arregla con mano dura”, de un lado; o instrumentalizando a los pobres, acentuando el odio de clases, en lugar de buscar grandes consensos para que salgamos todos adelante", concluyó.