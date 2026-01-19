La representante a la Cámara Ingrid Aguirre informó que fue objeto de un episodio de violencia política atribuido a Adriana Trujillo, gerente liquidadora del partido Fuerza Ciudadana, durante las celebraciones del Caimán en el municipio de Ciénaga.

De acuerdo con la versión de la congresista, Trujillo le dirigió expresiones ofensivas en medio del desfile y posteriormente recurrió a sus redes sociales para reiterar los señalamientos y darles mayor difusión.

Aguirre explicó que decidió hacer pública la situación al considerar que no se trata de un hecho aislado, sino de una agresión ocurrida en un espacio abierto y protagonizada por una persona con responsabilidades dentro de la estructura política a la que ella ha dedicado su trabajo.

Sostuvo que este episodio se suma a una serie de situaciones de violencia política que, según dijo, “ha enfrentado a lo largo de los años y que en su momento optó por no denunciar ante el temor a la descalificación y al cuestionamiento que suelen enfrentar las mujeres que alzan la voz”.

La congresista anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para dejar constancia formal de lo que califica como un caso de violencia política de género.

En su pronunciamiento, aseguró que no aceptará que el ejercicio del poder sea utilizado para deslegitimar, intimidar o afectar la carrera política de una mujer.

Asimismo, señaló que visibilizar este tipo de hechos también busca proteger a otras mujeres que participan en la vida pública. Recordó que desde su labor legislativa ha impulsado iniciativas para fortalecer entornos seguros y combatir la violencia política y digital, y afirmó que su decisión de denunciar responde a esa misma línea de coherencia.

Finalmente, Aguirre reiteró que continuará defendiendo sus propuestas y su gestión ante los ciudadanos del Magdalena a través de los mecanismos democráticos. “Reconocer que la violencia política contra las mujeres es una realidad es el primer paso para erradicarla”, puntualizó.