En Colombia, la pensión de sobrevivientes está diseñada para proteger económicamente a los familiares de una persona fallecida.

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Este beneficio suele asignarse a cónyuges, hijos o padres, pero la ley contempla situaciones particulares en las que otros familiares pueden acceder, como ocurre con algunos sobrinos.

Para que un sobrino pueda ser beneficiario, no basta con el parentesco. La ley exige que exista una relación equivalente a la de un hijo, conocida como “hijo de crianza”.

SeventyFour/Shutterstock Este beneficio suele asignarse a cónyuges, hijos o padres, pero la ley contempla situaciones particulares en las que otros familiares pueden acceder, como ocurre con algunos sobrinos.

Esto implica demostrar que el fallecido asumió su cuidado, manutención y formación durante al menos cinco años. Esta figura, reconocida en la Ley 2388, permite que personas sin vínculo biológico directo accedan a derechos similares a los de un hijo.

Si se acredita esta condición, el sobrino puede recibir la pensión bajo estas condiciones: hasta los 18 años, hasta los 25 años si está estudiando, sin límite de edad si presenta discapacidad y dependencia económica.

Shutterstock/Shutterstock Esto implica demostrar que el fallecido asumió su cuidado, manutención y formación durante al menos cinco años.

Más allá del vínculo familiar, el acceso a la pensión depende de que la persona fallecida haya cumplido con ciertos aportes al sistema:

Haber cotizado mínimo 50 semanas en los tres años previos al fallecimiento

Que la muerte no esté relacionada con actividades laborales (en ese caso aplica otro tipo de cobertura)

Si no se cumplen estas condiciones, los familiares pueden optar por una indemnización sustitutiva.

Si no se cumplen estas condiciones, los familiares pueden optar por una indemnización sustitutiva.

Pero antes de considerar a un sobrino, la norma establece una prioridad clara para otorgar la pensión:

Cónyuge o compañero(a) permanente con convivencia mínima de cinco años Hijos menores de edad o con discapacidad Padres que dependían económicamente Hermanos con discapacidad y dependencia

Solo en ausencia de estos beneficiarios, y si se demuestra el vínculo de crianza, un sobrino podría acceder al beneficio.

¿Qué documentos necesita para probarlo?

El elemento decisivo en estos casos es la prueba de dependencia económica y la relación de cuidado. Documentos, testimonios y cualquier evidencia que respalde esa convivencia serán fundamentales ante el fondo de pensiones.