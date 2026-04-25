En el marco de la estrategia de seguridad desplegada en el suroccidente del país, el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, se refirió a los recientes hechos de violencia atribuidos a estructuras disidentes de las Farc bajo el mando del alias Iván Mordisco, destacando el fortalecimiento de las operaciones militares y el impacto sobre las economías ilícitas.

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A través de su cuenta en X, el alto oficial manifestó que“en las últimas horas, estructuras criminales de grupos disidentes de las FARC bajo el mando del alias Iván Mordisco han llevado a cabo una ola de ataques en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Evidentemente, estos actos de terrorismo son una reacción directa a la efectividad de nuestras operaciones militares”.

El Cauca es objeto hoy de varias acciones armadas, la más fuerte en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, sector El Túnel.



Reportan que hay muertos y heridos que están siendo trasladados a centros asistenciales y esta la vía totalmente cerrada. #Colombia #Cauca pic.twitter.com/VJHrcAit0b — Informativa (@Informativaco) April 25, 2026

Y añadió que “la presión sostenida que hemos estado ejerciendo ha impactado significativamente sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como sus actividades criminales. Ante esta ofensiva de la @FuerzasMilCol Estos criminales recurren al terrorismo y a la comisión de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar impacto mediático que oculte su debilitamiento. Sin embargo, la realidad es que están siendo golpeados de manera decisiva y significativa”.

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Además, se refirió a los 13 miembros de la estructura de ‘Carlos Patiño’ que “se entregaron voluntariamente a tropas del Ejército Nacional en el Cañón del Micay, lo que refleja la pérdida de cohesión y control dentro de estos grupos, lo que demuestra el debilitamiento de las estructuras de Mordisco”.

#CAUCA



Se registra un ataque con cilindros lanzados desde vehículo acondicionado (Vehículo Rampa), contra la Base Militar La Cabaña, en el sector Ingenio La Cabaña - Puente Estrecho (vía al Guabal), Guachené (Cauca), por grupos armados ilegales (presuntamente pic.twitter.com/6jFTT5f8JD — LOS OJOS DE BUGA (@OjosDeBuga) April 25, 2026

También manifestó que, en el contexto de la ola terrorista que atraviesa el suroccidente del país.

“Nuestras Fuerzas Militares han logrado frustrar y neutralizar múltiples acciones terroristas. He ordenado el despliegue inmediato de unidades y el fortalecimiento de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en toda la región, con el objetivo de restablecer el control militar territorial y proteger a la población. Incorporaremos 8 pelotones adicionales de la @COL_EJERCITO y dos pelotones blindados para apoyar las operaciones en Cauca y Valle del Cauca. En relación con la explosión de un cilindro en el sector El Túnel, en la carretera a Cajibío, Cauca, hemos desplegado nuestros recursos para apoyar a la población civil y hemos puesto a disposición una aeronave tipo Huey para evacuaciones y atención de heridos. La ofensiva continúa y se intensificará con todos los recursos de las Fuerzas Militares en colaboración armoniosa con entidades estatales y autoridades regionales”.

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