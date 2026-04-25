Tras la ola de ataques terroristas registrados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro afirmó que los criminales buscan generar un “miedo masivo” en la población.

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Asimismo, el mandatario aseguró que alias Marlon sería el responsable del ataque perpetrado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío (Cauca), donde al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar.”, dijo el jefe de Estado.

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“Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito”, agregó.

Finalmente, el presidente Petro pidió que la “máxima persecución mundial” contra los miembros de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

“Quiero la uiaf encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”, sostuvo.

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¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”, manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El gobernador calificó lo sucedido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”.

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“Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó por su parte el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

“Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”, manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también oriunda del Cauca.