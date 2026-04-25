Al Arsenal aún le queda mucho por decir en esta Premier League. En su primera final tras perder el liderato frente al Manchester City, los ‘Gunners’ se impusieron con un golazo de Eberechi Eze al Newcastle United (1-0) y recuperan la primera posición de la tabla a cuatro días de enfrentarse al Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones.

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La pizarra de Nicolás Jover, el preparador de faltas de los londinenses, volvió a relucir cuando más lo necesitaba el Arsenal, después de una racha de solo un triunfo en seis partidos y tras ceder el liderato después de 200 noches en lo más alto. Mientras el Manchester City dejaba la Premier a un lado y disputaba las semifinales de la FA Cup, en el otro extremo de Londres el Arsenal sufría para doblegar al correoso Newcastle, al que se le escapaban sus opciones europeas.

El ligero respiro para los de Mikel Arteta fue empezar ganando pronto. A los nueve minutos, cuando todo el Newcastle esperaba un córner al área pequeña, el Arsenal sorprendió con un envío en corto y una combinación que dejó a Eze en posición de disparo desde fuera del área. No era fácil, pero el remate del ’10′ fue espectacular. Perfecto, teledirigido a la escuadra y transformado en un golazo.

Un pequeño alivio para un Emirates Stadium que está atravesando semanas difíciles y que necesitaba una alegría para llegar con confianza a las semifinales de Champions.

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Eso sí, el tanto fue un oasis dentro de otro partido gris de los de Arteta, que si se llevaron los tres puntos fue por la falta de puntería de los ‘Magpies’, que gozaron de dos grandes ocasiones para al menos empatar. Una volea de Sandro Tonali que se envenenó y que Raya sacó a pie cambiado y, sobre todo, un remate a bocajarro de Yoane Wissa en el balcón del área pequeña y que mandó, de forma incomprensible a las nubes.

En el capítulo de lesiones, una de cal y una de arena para el Arsenal. Volvió Bukayo Saka, tras perderse los últimos cinco encuentros, pero se lesionó Kai Havertz, sustituido a la media por un problema muscular. Difícilmente el alemán podrá estar el miércoles en el Metropolitano.

El triunfo devuelve al liderato al Arsenal, con 73 puntos y una diferencia de goles de +38, mientras que el City, que tiene un partido menos, es segundo con 70 unidades y una diferencia de tantos de +37.

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El Newcastle, a falta de cuatro partidos, es decimocuarto, con 42 unidades, y tiene las posiciones europeas a siete puntos de distancia. Muy difícil para los de Eddie Howe, que están completando una temporada más que decepcionante.