La Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos los recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía General de la Nación como por las víctimas dentro del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Con estas acciones judiciales se pretende dejar sin efectos la absolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con información conocida por el medio Blu Radio, el análisis preliminar sobre la admisión de dichas demandas quedó en manos del magistrado Carlos Solórzano, a quien le fue asignado el caso mediante sorteo.

Asimismo, la Fiscalía busca que el alto tribunal revoque la decisión absolutoria y, en su lugar, se condene al exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En su recurso, el ente acusador cuestiona de manera directa el fallo del Tribunal, que consideró insuficientes las pruebas para establecer que Uribe hubiera ordenado ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de desligarlo de la conformación de grupos armados ilegales.

Este nuevo capítulo judicial se da luego de que, en agosto del año pasado, la jueza Sandra Heredia emitiera una sentencia de primera instancia que condenó al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria.

No obstante, dicha decisión fue revocada posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá, al concluir que no se logró acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

Por otro lado, a estos recursos se suma el presentado por los representantes de las víctimas reconocidas en el proceso. La acción fue interpuesta por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, quienes actúan en nombre del senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.

Finalmente, según la bancada de víctimas, el Tribunal incurrió en fallas al momento de valorar las pruebas, desconoció principios de la sana crítica y llegó a conclusiones que, a su juicio, no se desprenden del material probatorio recaudado durante el juicio oral.