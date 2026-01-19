El manuscrito original del ‘Memorial de Caldas’, un documento en el que el sabio Francisco José de Caldas expuso a la Corona española sus observaciones y reclamos sobre la Real Expedición Botánica, que inventarió la biodiversidad del Nuevo Reino de Granada, fue hallado 175 años después de su desaparición y será subastado el próximo martes en Bogotá.

El texto fue redactado el 30 de septiembre de 1808 y en él, Caldas dejó constancia de su trabajo realizado entre 1802 y 1806 en la Real Expedición Botánica, encabezada por el científico José Celestino Mutis y financiada por la Corona española para recopilar información sobre la flora y fauna de los territorios que hoy ocupan Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.

“El Memorial ofrece una visión directa, crítica y excepcional de Caldas sobre la Expedición Botánica y es una fuente clave para comprender la historia científica del país”, explicó en un comunicado el director del Departamento de Libros, Documentos, Mapas y Grabados Antiguos de la casa de subastas Bogotá Auctions, Timothée de Saint Albin.

Según el experto, el manuscrito incluye dos anotaciones del general Joaquín Acosta, quien publicó una transcripción del texto en 1848 en París, y desde entonces, el documento original permanecía desaparecido hasta su reciente hallazgo en un archivo privado de la familia Pombo de la aristocracia colombiana.

La casa de subastas calificó la reaparición del manuscrito como “un acontecimiento excepcional para la historia de la ciencia y el patrimonio documental colombiano” y aseguró que se trata de la pieza más destacada presentada hasta ahora en una subasta pública en el país.

La subasta reunirá cerca de 380 lotes y se desarrollará en dos sesiones: una presencial y otra exclusivamente virtual.

Además del ‘Memorial de Caldas’, se ofrecerán otros documentos vinculados con la Expedición Botánica, una rara traducción bogotana de la Constitución de Estados Unidos de 1812, álbumes fotográficos colombianos del siglo XIX y un original del acta de Independencia de Cundinamarca de 1813.