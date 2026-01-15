La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, interpuso oficialmente un recurso de casación con el que busca tumbar el fallo absolutorio dictado a favor del exmandatario en el expediente por presunto soborno de testigos.

El recurso, contenido en un escrito de 108 páginas presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicita que se deje sin efectos la decisión adoptada en segunda instancia y que, en su lugar, se mantenga la sentencia emitida por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien había impuesto a Uribe una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que “la valoración probatoria” de la sentencia de primera instancia “se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal”.

“No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo”, agrega el fallo, que tuvo el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien junto con Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, integran el cuerpo que revisó la condena a Uribe.

Con base en esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia “para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad”.