Una persona murió y al menos seis más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la carrera 18L con calle 65B Sur, en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Según información preliminar de las autoridades de tránsito, el accidente se registró hacia las 9:10 a. m., cuando una camioneta particular habría presentado una falla mecánica en el sistema de frenos mientras descendía por la vía. El vehículo quedó sin control varias cuadras antes del punto del impacto final.

En su recorrido, el automóvil arrolló a un peatón que se encontraba en un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y luego colisionó con otros automotores que estaban detenidos en el lugar.

El choque múltiple involucró un bus del SITP, tres vehículos particulares y un peatón. De acuerdo con el reporte oficial, el bus —afiliado a la empresa Masivo Capital— era conducido por un joven de 21 años, quien resultó ileso. Otro de los vehículos, una camioneta particular, tampoco registró personas heridas.

Sin embargo, dos conductores de carros particulares sí sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados a centros asistenciales, junto con otras personas afectadas por el impacto. En total, seis personas resultaron lesionadas y reciben atención médica.

La víctima del siniestro fue un peatón

La víctima mortal fue identificada como un ciudadano venezolano de 74 años, quien se movilizaba como peatón y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, explicó: “El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos”.

Tras el accidente en el sur de Bogotá, unidades de tránsito, la Secretaría de Movilidad y el grupo de criminalística hicieron presencia en la zona para adelantar el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica del siniestro. La vía permaneció con afectación total durante varias horas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a este hecho.