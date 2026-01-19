BOGOTÁ. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo este lunes que con los impuestos de la polémica emergencia económica, incluido el de licores y tabaco, que causó el anuncio de la rebelión de los gobernadores la semana pasada, “no hay reducción de ingresos departamentales”.

Previo a la reunión al respecto que se cumple este lunes con los mandatarios departamentales, el jefe de la cartera económica afirmó en la emisora Caracol Radio: “No hay ninguna reducción en los ingresos departamentales, ya que, como está estructurado la metodología de aplicación de los nuevos impuestos al consumo y al IVA en licores, está claramente establecido que a la Nación le corresponde el ingreso adicional derivado del incremento en la tarifa”.

Precisó en este sentido Ávila que, por ejemplo, en el IVA que sube del 5% al 19% para los licores, “solamente el Gobierno va a recibir los incrementos adicionales de estos 14 puntos porcentuales. Y en el caso del impuesto al consumo, sucede exactamente lo mismo, es decir, vamos a recibir solamente los nuevos ingresos, y los ingresos de los departamentos van a ser reconocidos con una metodología que se calculará estableciendo que se incrementa el ingreso del año 2025 con el Índice de Precios al Consumidor para el 2026, y solamente estos ingresos adicionales son los que van a ser percibidos por la nación”.

Sobre la alerta de que se incremente el contrabando con la medida, el ministro reconoció que hay una “posibilidad de que se incremente el consumo por vías no legales”, pero aseveró que este “no debe ser el parámetro sobre el cual se establezcan las políticas tributarias. Lo que tenemos que hacer es controlar el contrabando, no establecer políticas tributarias soportadas en el hecho de que cualquier variación va a implicar incrementos en el contrabando”.

Por ello, añadió, “el Ministerio de Hacienda está estructurando unas metodologías de control muy estrictas junto a la DIAN y la Policía de las rentas establecidas por efectos de estos productos con el fin de evitar cualquier incremento en el contrabando”.

Además, aseveró que “parte de los ingresos que se van a percibir con estas medidas tienen como propósito incrementar los ingresos para apoyar a la fuerza pública en el fortalecimiento de su infraestructura, que es también una herramienta con la cual van a controlar esa problemática del contrabando”.

Finalmente, alrededor del control en la Corte Constitucional del decreto de la emergencia, comentó: “Hemos mantenido una comunicación con la Corte respondiendo las inquietudes que ellos han manifestado, y el Gobierno confía en que la Corte entenderá la importancia de la coyuntura y la necesidad de los nuevos recursos, dados los hechos sobrevinientes desde finales de diciembre del año pasado”.