Informes de inteligencia advierten que la contienda electoral de 2026 en Colombia podría desarrollarse bajo riesgos considerables para la libertad del voto en diferentes zonas del país, debido a presuntos planes de interferencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc, y el Clan del Golfo.

De acuerdo a una investigación publicada por la Revista Semana, esta revelación se basa en documentos de inteligencia y testimonios recopilados en distintas regiones colombianas.

Según el medio antes citado, estas organizaciones ilegales estarían fortaleciendo su control territorial y diseñando estrategias para incidir directamente en los procesos electorales, específicamente en zonas donde el Estado casi no hace presencia.

Entre las regiones con mayor nivel de alerta se mencionan el Catatumbo (Norte de Santander), zonas del Cauca, Nariño y también del Pacífico colombiano, donde la disputa territorial entre organizaciones ilegales se ha intensificado en los últimos tiempos.

La investigación revelada por Semana advierte que, en esos territorios, el voto no sería completamente libre, debido a las reglas impuestas por los grupos ilegales a las comunidades, así como la intimidación armada y el control social.

Asimismo, la investigación señala que existe preocupación por parte de las autoridades regionales y de sectores políticos frente a esta situación de peligro, por lo que varios líderes han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad electoral, y fortalecer las labores de inteligencia para garantizar que candidatos, jurados y ciudadanos puedan participar sin presiones.