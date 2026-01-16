El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la reunión prevista para el próximo 3 de febrero entre el presidente Gustavo Petro, y su homólogo, Donald Trump, encuentro que se dará en medio de un ambiente marcado por recientes diferencias diplomáticas entre ambos países.

Durante un evento público realizado en Zipaquirá, Uribe hizo referencia al diálogo bilateral, aunque inicialmente manifestó su intención de no profundizar en el tema. No obstante, terminó haciendo varios comentarios en los que dejó ver su postura frente a la relación entre los dos mandatarios.

“Ahora se va a reunir el presidente Petro con el presidente Trump. Yo no voy a decir nada de eso, yo no voy a decir nada sobre lo que decía Trump y tampoco sobre lo que dijo Petro en las calles de Nueva York gritándole al Ejército de Estados Unidos que desobedeciera a su comandante, el presidente Trump”, expresó.

Por otro lado, Uribe centró su intervención en las afinidades políticas que, según él, han mantenido tanto el presidente Petro como el senador Iván Cepeda con gobiernos de izquierda en la región. En particular, mencionó su cercanía con los regímenes de Cuba y Venezuela.

“Lo que yo voy a decir es que Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba. Han sido aliados de Maduro. Cómo se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro. Cómo protestó el presidente Petro”, manifestó.

Cabe recordar que esta semana el presidente Gustavo Petro confirmó oficialmente que el encuentro con Donald Trump se llevará a cabo en la Casa Blanca el 3 de febrero, tras una conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios en días recientes.

El encuentro es visto como clave para redefinir la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en temas políticos, económicos y de seguridad.

