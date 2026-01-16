Por un año fue prorrogado el principio de oportunidad de Day Vásquez que se le otorgó en su momento en el proceso judicial que se adelanta en contra del ex diputado del Atlántico Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de acitvos. El plazo de este acuerdo de colaboración estaba por vencerse el próximo 3 de febrero, pero en la mañana de este viernes, en un audiencia reservada, la juez señaló que este quedó ampliado.

Lea también: Fiscalía radicó demanda de casación para buscar tumbar absolución del expresidente Uribe

En la diligencia, la fiscal del caso, Lucy Laborde, ratificó que los compromisos pactados con la ex esposa del hijo del presidente Gustavo Petro se han cumplido en un 90%, por lo que la colaboración con el ente acusador continuará un año más y se está a la espera de que, en el marco de este principio de oportunidad, Day Vásquez testifique en contra de Petro Burgos.

La representante del ente acusador, según indicó Noticias RCN, señaló que Vásquez ha entregado información, chats, documentos y demás pruebas que han aportado al caso.

Vale mencionar que un fallo del pasado 13 de enero habría establecido que el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla sería el competente para tramitar la audiencia de control y revocatoria del principio de oportunidad concedido a Vásquez, y en esta diligencia habría sido escuchado Nicolás Petro.

Esto luego de que en la audiencia realizada el pasado 15 de diciembre la fiscal Lucy Laborde hubiese advertido que no se debía aceptar la solicitud de revocatoria del principio de oportunidad planteada por Alejandro Carranza, abogado del exdiputado, por carecer de legitimidad a raíz de que el delito de violación de datos personales del cual habría sido víctima Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, había sido excluido del principio de oportunidad otorgado a Vásquez.

Aunque en sus redes sociales, Day Vásquez no se refirió propiamente al principio de oportunidad sí dijo: “La impunidad también tiene fecha de vencimiento”.