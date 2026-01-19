Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en el sur de Bogotá dejó como saldo una persona fallecida y seis más lesionadas, tras un choque múltiple registrado en la carrera 18L con calle 65B Sur, en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar.

Le puede interesar: Choque múltiple deja un muerto y seis heridos en el sur de Bogotá

El hecho se produjo hacia las 9:10 a. m. y comprometió a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tres vehículos particulares y un peatón. La emergencia obligó al cierre total de la vía mientras organismos de tránsito, personal de salud y unidades de criminalística atendían la situación.

La víctima fatal fue identificada como un ciudadano venezolano de 74 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto. Los seis heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Vea aquí: Nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido, en la mira del Tribunal Administrativo

Con el avance de las horas y mientras continúan las investigaciones, se han conocido nuevos elementos sobre la dinámica del accidente. Entre ellos, imágenes captadas por una cámara de seguridad, divulgadas por medios nacionales de comunicación, que permiten observar el comportamiento del vehículo que habría originado el siniestro.

En el video se aprecia cómo una camioneta desciende sin control aparente varias cuadras antes del punto del choque, lo que coincide con la hipótesis preliminar de una posible falla mecánica en el sistema de frenos.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, el material audiovisual será incorporado como evidencia dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a realizar revisiones técnico-mecánicas periódicas y a extremar las medidas de precaución en vías con pendiente.