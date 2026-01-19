El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que cuestiona la designación de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, argumentando que su nombramiento podría no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático.

Según la acción judicial, el decreto que oficializó su nombramiento habría incumplido las normas que regulan el acceso a cargos dentro del servicio exterior colombiano, al no demostrarse plenamente condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia profesional necesarias para representar al país ante otro Estado.

Entre los principales señalamientos de la demanda se menciona que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”, lo que, según el demandante, podría limitar su desempeño en funciones donde la comunicación efectiva es clave.

Además, se cuestiona que la embajadora no acreditó un título de posgrado, un requisito que la normativa de la carrera diplomática establece como mínimo para cargos de alto nivel.

También se señala que, aunque Sarabia fue ministra de Relaciones Exteriores, no tendría la experiencia específica en relaciones internacionales necesaria para asumir la representación del país en una misión diplomática de esta relevancia.

Asimismo, pese a estos cuestionamientos, el Tribunal no concedió la medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender provisionalmente a Sarabia de su cargo. Esto significa que la funcionaria continuará ejerciendo sus funciones mientras se adelanta el proceso judicial.

Finalmente, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora, para que presenten sus conceptos y ejerzan su derecho de defensa frente a la demanda.

