El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció este lunes 19 de enero sobre la compleja situación financiera del hospital San Rafael de Itagüí y aseguró que la responsabilidad no recae en el Gobierno Nacional, sino en la Gobernación de Antioquia y en la administración del propio centro asistencial.

El jefe de la cartera de Salud habló del tema durante una entrevista con Caracol Radio, en la que fue consultado por la crisis que enfrenta la red hospitalaria antioqueña, golpeada por una deuda que supera los $8 billones, atribuida en gran parte al incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS.

Las declaraciones del ministro se dan luego de que, la semana pasada, se conocieran cifras oficiales que evidencian la magnitud del problema. En ese contexto, el gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, alertó que médicos y trabajadores del centro asistencial llevan más de cuatro meses sin recibir salario debido a retrasos en los giros de EPS como Nueva EPS y Savia Salud.

Sin embargo, Jaramillo descartó que esta situación sea consecuencia de decisiones del Gobierno Nacional o de las EPS bajo intervención estatal. Por el contrario, sostuvo que el hospital atraviesa dificultades por “mala administración” y de la “politiquería”:

“Los ricos también lloran”, afirmó el ministro, al insinuar que el hospital habría sido utilizado como un fortín político, aunque no presentó pruebas concretas que respaldaran esa afirmación.

Jaramillo también señaló que el San Rafael es un hospital de carácter departamental, por lo que —según dijo— la crisis no puede atribuirse a la política de salud nacional. En contraste, destacó el funcionamiento del Hospital del Sur, de orden municipal, que actualmente estaría asumiendo gran parte de los servicios que no presta el San Rafael.

“Los ricos también lloran. En Itagüí hay dos hospitales. San Rafael es un hospital departamental y el Hospital del Sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta a la Nueva EPS sino ortopedia. Si hay una deuda, la deuda que hay es $6.000 millones y la Nueva EPS se ha comprometido en pagar”, expresó.

El ministro insistió en que el San Rafael ha sido afectado por la politiquería y por una gestión deficiente a lo largo del tiempo.

“Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente. Eso lo conoce todo el mundo. Yo me atrevo a decir que ha habido una mala administración y mucha politiquería y se ha convertido en fortín político de los políticos departamentales, diputados y otros. Usted puede ver las dos diferencias, las dos caras en el mismo municipio. Un hospital como el del Sur, que es manejado directamente por la alcaldía. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, estar al tanto de eso, ayudar”.

Finalmente, frente a las críticas por la falta de recursos en la red pública, Jaramillo defendió que las EPS están recibiendo los recursos de manera oportuna.

“Todas las EPS están recibiendo los dineros adecuadamente y en forma anticipada, cuando termina un mes, ya se les ha pagado totalmente, ¿no es cierto? Ya este año en el régimen subsidiado, que tiene que ver mucho con el régimen que maneja la EPS, ha habido un aumento del 16.49%”.