En días pasados el Consejo Superior de la Judicatura hizo público el listado de inscritos en el concurso de méritos de la Convocatoria 28, considerado como uno de los procesos más importantes para el ingreso y ascenso en la carrera judicial en el país.

Tras la verificación de los requisitos establecidos en la base de la convocatoria, el órgano publicó los listados correspondientes a las dos modalidades contempladas en la convocatoria 28: ingreso y ascenso.

Los concursantes podrán solicitar durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de publicación las correcciones a que haya lugar a través de un software contemplado para ello.

Con estos resultados se identifican a los aspirantes que siguen en el proceso de selección para ser nombrados en distintos juzgados y tribunales del país. La lista de los inscritos se puede verificar en la página web del órgano judicial.

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura el pasado 16 de enero publicó los resultados de la etapa clasificatoria de la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la rama judicial.

“Después de que quedaran en firme los resultados de la etapa de selección, se procedió a valorar y puntuar los diferentes factores que componen la etapa clasificatoria, cuyo objeto es establecer el orden del registro, según los méritos demostrados por cada concursante, asignándole el lugar que corresponde en el grupo de personas que participaron para un mismo cargo”, señalaron.

Contra los resultados podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a la desfijación de los mismos. Precisan que esta deberá hacerse por escrito y dirigido a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, únicamente a través del correo electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se acerca la aplicación del examen de idoneidad para abogados

El Consejo también llevará a cabo el examen de idoneidad para quienes desean obtener la tarjeta profesional como abogado para ejercer la profesión como lo establece la Ley 1905 de 2018.

El objetivo de esta evaluación será la de “evaluar las competencias relacionadas con la idoneidad ética-jurídica del abogado para representar personas naturales o jurídicas en procesos o trámites en los que la ley colombiana requiere su actuación”.

La aplicación del examen se lleva a cabo dos veces al año, conforme el cronograma publicado por el Consejo Superior de la Judicatura, en una única sesión de 5 horas y se lleva a cabo en 19 ciudades de Colombia. Para 2026-I las inscripciones ya cerraron el pasado 9 de enero y el próximo 16 de febrero se publicarán la lista de admitidos e inadmitidos.

Las competencias a evaluar son “indicativas de las habilidades de un graduado que aspira a obtener la tarjeta profesional. No indican segmentos aislados e inconexos, de tal forma que se pueden traslapar porque operan como aquel saber-hacer que acredita la idoneidad profesional de manera integral”.