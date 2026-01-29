El Consejo Superior de la Judicatura eligió a la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno como presidenta de la corporación para el año 2026, mientras que Claudia Expósito Vélez fue designada como vicepresidenta, según informó la entidad este martes.

La decisión se adoptó en sesión del Consejo Superior de la Judicatura y define el liderazgo de la Rama Judicial para el próximo periodo, con dos magistradas de amplia trayectoria en el sector público y en la administración de justicia.

Trayectoria de Mary Lucero Novoa en la Judicatura

Mary Lucero Novoa Moreno es abogada y cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Criminología. Además, es magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, y doctora en Derecho.

La nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura acumula más de 33 años de experiencia profesional, tiempo durante el cual ha ocupado cargos de alta dirección en la administración pública. Se ha desempeñado como magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en los departamentos de Atlántico y Risaralda, y ha desarrollado una reconocida labor académica como docente universitaria.

Durante más de siete años estuvo al frente de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, desde donde lideró la transformación de los procesos de capacitación judicial, impulsando el paso de un modelo exclusivamente presencial a esquemas virtuales y mixtos, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la formación judicial en el país.

Claudia Expósito Vélez asumirá la Vicepresidencia

La Vicepresidencia del Consejo Superior de la Judicatura estará a cargo de Claudia Expósito Vélez, abogada especializada en Derecho Público y magíster en Derecho Marítimo, con estudios de doctorado en Derecho Público en la Universidad de Oviedo, en España.

Expósito Vélez cuenta con 30 años de experiencia en el sector público y una trayectoria vinculada a la estructura orgánica de la administración de justicia. Ha sido magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, jefe de Procesos Contractuales de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y asesora del despacho de la Procuraduría General de la Nación.

Actualmente, la magistrada se desempeña como presidenta de la Comisión de Justicia Abierta de la Rama Judicial, además de ejercer labores académicas como docente y conferencista en universidades como el Externado de Colombia y la Sergio Arboleda.