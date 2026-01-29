La Contraloría cuestionó este jueves en un comunicado la intención del Gobierno de la repatriación de inversiones de fondos de pensiones, debido a que, asevera, representaría esfuerzos fiscales adicionales.

El ente de control fiscal advierte que se daría una repatriación para inversión local de $100,3 billones en el 2028 y de $177,8 billones en el 2030 aproximadamente.

“No se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber la proporción de inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP que pasaría del 51% actual al 69%, esto es, un 18% adicional. Históricamente, las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales”, se lee.

Señala en este sentido el organismo que limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo para los fondos de pensiones, afectando directamente el ahorro de millones de colombianos.

“De cara a la reforma pensional, con menores rendimientos se incrementaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente entre 2037 y 2052”, concluye el reporte.

Se trata de un proyecto de Decreto presentado por Minhacienda, que propone reducir el límite global de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP.

La Contraloría General de la República llevó a cabo un análisis técnico sobre los efectos que traería la medida, tanto para los afiliados a los Fondos Privados de Pensiones como para las finanzas públicas del país.

La iniciativa del Gobierno propone reducir progresivamente el límite de inversión en el exterior de los fondos de pensiones del 49% actual a un 30% en cinco años, con un periodo de transición que fija un tope del 35% durante los primeros tres años.

De acuerdo con el borrador de decreto y con la proyección de crecimiento estimada de los recursos de las AFP, en 2028 el límite sería del 35% (equivalente a $274,2 billones) y en 2030 bajaría al 30% (unos $306,3 billones), lo que implicaría repatriar cerca de $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones aproximadamente en 2030 para destinarlos a inversión local.

“Las simulaciones indican que un millón de pesos invertidos en 2011 en activos internacionales, habrían alcanzado un valor aproximado de $3.228.356,48, equivalente a una rentabilidad promedio anual del 8,5%. En contraste, la misma inversión realizada exclusivamente en el mercado interno habría llegado a $1.670.363,09, con una rentabilidad promedio del 6,8%. En términos prácticos, esta brecha de rendimientos implicaría que, al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5% menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional”, indica el documento.