Tras revisar el inspeccionar el contrato de adquisición de aviones por parte del Ministerio de Defensa, la Contraloría concluyó este jueves que “la propuesta de la compañía Saab contó con las condiciones más favorables para el país”.

“De las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia), contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un futuro contrato, habiendo resultado que la de la Compañía Saab contó con las condiciones más favorables para el país”, se lee en el comunicado.

Esto luego de que bajo protocolo de seguridad nacional, el organismo de control fiscal tuvo acceso a la totalidad de la información requerida, verificó el proceso de evaluación y selección, así como la estructuración del contrato, el contrato, los anexos técnicos, el plan de financiamiento y los acuerdos Offset de Cooperación Industrial y Social.

“La evaluación técnica realizada por la FAC incluyó nueve variables y 157 subvariables relacionadas con características operacionales, sensores, aviónica, armamento, costos, infraestructura y transferencia tecnológica, en la cual SAAB, según el comité evaluador de la FAC obtuvo el mayor puntaje”, señala el ente.

Al respecto, el Ministerio de Defensa saludó que la Contraloría revisó la contratación “sin hallar irregularidades ni formular observaciones que comprometan la legalidad o la transparencia”.

“Este resultado refleja el trabajo riguroso y transparente desarrollado durante varios años por equipos multidisciplinarios del Mindefensa y de la @FuerzaAereaCol, así como el compromiso institucional con el buen gobierno y la correcta administración de los recursos públicos. El Ministerio de Defensa acoge y respalda el seguimiento permanente anunciado por el ente de control, como una garantía adicional de transparencia y responsabilidad fiscal”, publicó la cartera de seguridad en sus redes sociales.