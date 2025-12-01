Ante la controversia que existe por la compra de aviones Gripen de parte del Gobierno colombiano, la empresa sueca encargada de la venta, Saab, emitió un comunicado, sin especificar el precio, pero asegurando que todo el proceso se ha hecho de manera transparente y sin intermediarios.

“Nuestro compromiso con Colombia es entregar una capacidad de superioridad aérea de vanguardia. El contrato incluye la adquisición de 17 aviones, 15 Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza), más los equipos complementarios de cada aeronave, como: sensores avanzados, radares de alta precisión, simuladores, equipos de autoprotección, armamento moderno. Adicionalmente, soporte logístico integral, componentes y repuestos, así como sofisticados sistemas de simulación y entrenamiento”, se lee en el comunicado, sobre las especificaciones de la compra - venta.

En el mismo escrito la empresa indica que el Estado colombiano no pagará de inmediato los aviones, sino que el acuerdo es de siete años, “protegiendo al país de variaciones inflacionarias y precios del mercado”.

Por otro lado, la compañía insistió en que ha sido un proceso “totalmente transparente y ético” y que tienen como medida “rigurosos mecanismos de control y auditorías internas y externas, para la prevención y detección de cualquier conducta indebida”.

Además, aclara en la carta que “no hubo participación de personas externas o intermediarios en el proceso . Toda la negociación y adquisición se llevó a cabo con representantes oficiales de la empresa y con la contraparte oficialmente designada por Colombia, con el acompañamiento del Gobierno de Suecia y sus estándares de transparencia”.

Asimismo, se lee en la carta sobre las comparaciones que se ha hecho en cuanto a esta venta con otros distintos países.

“Nuestras ofertas a distintos países no son comparables ya que son sustancialmente diferentes, así como los requisitos de cada país son totalmente distintos. En el caso de Colombia, es la primera vez que el país adquiere esta capacidad integral y nueva, siendo una solución completa y de vanguardia. Además, el alcance de cada contrato varía en cuanto a sistemas incluidos, nivel y sistemas de entrenamiento, repuestos, logística, simuladores, requisitos operativos, armamento, seguros, garantías y condiciones financieras”.