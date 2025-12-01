De a poco se va recuperando la normalidad aérea luego de que el fabricante Airbus detectara una falla en una familia de sus aeronaves que también impactó un significativo número de aviones de varias aerolíneas entre las que está Avianca que se vio obligada a cancelar y posponer vuelos.

“En una mesa de trabajo conjunta liderada por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, se ha monitoreado la evolución de la situación, destacando una notable mejoría en los indicadores de servicio y la implementación de soluciones técnicas urgentes”, informó la autoridad aérea a través de un comunicado la noche del 30 de noviembre.

Hasta este domingo, 102 de las 124 aeronaves de Avianca que conforman la flota afectada han sido recuperadas y están “plenamente operativas”.

La Aerocivil destacó que gracias a la coordinación interinstitucional, incluyendo la gestión con la DIAN, se logró la importación acelerada de 10 unidades de software –solicitado por Airbus para arreglar la falla- desde Francia.

Se espera que la situación operacional recupere niveles de normalidad significativos a partir del próximo martes, con la reincorporación de más aeronaves a la flota comercial. “En las próximas horas” cinco aeronaves adicionales se reintegrarán a la operación.

“La implementación de medidas preventivas ha permitido una reducción sostenida en el número de vuelos cancelados: de 84 el sábado a 45 previstos para mañana, con un número decreciente de pasajeros impactados”, precisó la entidad.

Las entidades involucradas en este evento fortuito y Avianca han priorizado la reubicación de pasajeros afectados, según dijeron. Actualmente, el 92 % de los viajeros en rutas domésticas de Colombia han sido reacomodados el mismo día de su vuelo original, “minimizando las interrupciones de viaje”.

“Las entidades reafirman su compromiso inquebrantable con la seguridad operacional y el bienestar de los pasajeros, trabajando de manera coordinada para restaurar la plena confianza y eficiencia en el servicio de transporte aéreo nacional e internacional”, cerraron.