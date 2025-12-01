Diez sujetos capturados dejó un operativo policial compuesto por 12 diligencias de allanamiento y registro que permitió impactar de manera directa el grupo criminal ‘Los Papalópez’ en la ciudad de Barranquilla.

Lea también: Revelan identidades de los asaltantes que intentaron robar joyería en Bucaramanga: al menos dos son barranquilleros

Las diligencias fueron desarrolladas en el barrio La Luz, localidad Suroriente de Barranquilla, donde unidades de investigación judicial lograron las detenciones, de las cuales 8 se efectuaron mediante órdenes judiciales y 2 en flagrancia.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, estas personas fueron capturadas por delitos relacionados con homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto agravado, tráfico de estupefacientes, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Asimismo, los diez capturados registran anotaciones por comportamientos delictivos asociados al porte ilegal de armas de fuego y a actividades extorsivas, según precisó la institución.

Lea también: En centro asistencial muere funcionario de la Dian baleado en el norte de Barranquilla

“Durante el desarrollo operativo fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver, cuarenta cartuchos de diferentes calibres, 141 gramos de marihuana y siete equipos celulares, elementos asociados a la comisión de actividades ilícitas”, detallaron.

Policía Metropolitana de Barranquilla Elementos incautados.

Las investigaciones policiales permitieron establecer que este grupo delincuencial mantenía injerencia en los barrios La Luz, Chinita y Rebolo, zonas donde ejercían control territorial para la distribución de estupefacientes, el almacenamiento de armas de fuego y la ejecución de atentados sicariales.

Los inmuebles allanados habrían sido utilizados como centros de acopio, bodegas de armas y puntos de coordinación para la comisión de delitos, informaron. “La estructura estaría vinculada a al menos cinco atentados sicariales en el sector La Luz, en disputa con el GDO ‘Los Costeños’ por el control de rentas criminales relacionadas con la venta de estupefacientes y las extorsiones”.

Lea también: Asesinan a balazos a ‘Malka la Bruja’, mujer señalada como expendedora de drogas en Los Laureles

Las actividades ilícitas representarían para ‘Los Papalópez’ ingresos mensuales cercanos a los $50 millones de pesos.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Mebar, afirmó que “estos resultados son producto de un trabajo investigativo sostenido que permite afectar de manera contundente a estructuras criminales que buscan sembrar temor en los barrios del suroriente de la ciudad. Continuaremos fortaleciendo la presencia institucional para proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”.