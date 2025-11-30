La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó las identidades de los cinco capturados por el intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado sábado 29 de noviembre.

Leer más: En centro asistencial muere funcionario de la Dian baleado en el norte de Barranquilla

El fuerte enfrentamiento armado entre los delincuentes y uniformados de la Sijín dejó como resultado un intendente de la Policía muerto, identificado como Fredy Francisco Leal Briceño.

Asimismo, la balacera dejó un ladrón fallecido, identificado como Víctor Manuel Martínez Suárez, quien según las primeras investigaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.

Martínez Suárez habría sido miembro de la banda delincuencial los Flamingos que hace unos 10 años cayó por hurtar un local comercial ubicado en un centro comercial en Soledad.

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en declaraciones a los medios locales dio detalles del hecho.

“Un bandido fue neutralizado en la entrada de la joyería, se capturan cinco delincuentes más, se incautan tres armas de fuego y se logra evitar el hurto. Estos delincuentes ya venían saliendo con una bolsa con gran cantidad de joyas. Esta banda sería procedente de la ciudad de Barranquilla”, explicó el alto oficial, en declaraciones a medios de Bucaramanga.

Entretanto, pudo establecerse que seis integrantes de la estructura criminal, que habrían viajado desde Barranquilla, lograron escapar. Ante el hecho, fue activado un plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos para ubicar a los ladrones prófugos.

Ver también: Asesinan a balazos a ‘Malka la Bruja’, mujer señalada como expendedora de drogas en Los Laureles

De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, con movimientos sincronizados, roles definidos y un vehículo a las afueras del centro comercial que los estaba esperando para facilitar su huida.

Sin embargo, la reacción de la Policía, con uniformados vestidos de civil, al interior del establecimiento comercial, permitió su identificación y posterior frustración del hurto millonario. El objetivo era la joyería Caracas, ubicada en el cuarto piso.

Le sugerimos: “Esto pone a Barranquilla en los ojos del mundo”, dijo Alejandro Char tras la designación de la ciudad como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Las autoridades señalaron además que los cinco capturados fueron identificados como:

Antonio José Felipe Lanchez , de 50 años, oriundo de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.

, de 50 años, oriundo de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes. Adrianis Esther González Garavito , de 27 años, oriunda de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.

, de 27 años, oriunda de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas. Jhony José Rodríguez Castillo , de 27 años, oriundo de Venezuela, quien resultó herido por un impacto de bala en el hombro.

, de 27 años, oriundo de Venezuela, quien resultó herido por un impacto de bala en el hombro. Karina Michellys Criado Pumarejo , de 27 años, oriunda de Valledupar, con anotación judicial por porte ilegal de armas.

, de 27 años, oriunda de Valledupar, con anotación judicial por porte ilegal de armas. Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, oriundo de Barranquilla, quien resultó herido en el antebrazo. Este hombre sería conocido con el alias de Curramba, quien fue judicializado en su momento tras cometer en 2015 un asalto en una entidad bancaria en Riohacha.

En 2016 se reportó que alias Curramba habría participado en un hurto bajo la modalidad de ‘taquillazo’ a un banco en la ciudad de Cúcuta.

Policía Nacional Orlando José Cabrera Méndez, alias Curramba.

Según lo que pudo conocer EL HERALDO, los criminales detenidos en Bucaramanga estarían relacionados con un caso de hurto a una joyería que sucedió en agosto del presente año en el centro comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.

En su momento, autoridades locales también apuntaron a que los autores habrían escapado hacia Bucaramanga.

Los hechos

Sobre el caso, testigos manifestaron que los criminales, dos mujeres y cuatro hombres, fingiendo inicialmente ser visitantes del centro comercial, subieron a eso de las 2:00 de la tarde hasta la cuarta planta donde está ubicada la joyería y, tras cometer el hurto, se tropezaron con un policía de civil que reaccionó ante la alerta de la seguridad del lugar. Eso desencadenó un intercambio de disparos en la misma planta alta del complejo comercial.

El tiroteo se intensificó en esa zona, mientras compradores y empleados buscaban refugio en los locales. Luego llegaron los refuerzos policiales.

Uniformados del Goes y agentes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, presentes con armas largas, ingresaron al centro comercial, tomaron control de la situación y evacuaron a los visitantes para evitar más víctimas.

En el procedimiento confirmaron entonces la muerte del Intendente Jefe de la Sijín Freddy Leal Briceño, quien se enfrentó a la banda armada.