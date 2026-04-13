El caso de Kira, una perrita de raza criolla que fue brutalmente golpeada y después enterrada en el barrio Betania de Bucaramanga, ha conmocionado a todo el país.

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La canina fue atacada por un sujeto que, según el testimonio del concejal Camilo Machado, sería el posible responsable de la muerte de dos caninos más.

El hecho, que se registró hace más de una semana, se dio a conocer a través de un video en redes sociales, y de inmediato se hizo viral.

En las imágenes se observa el momento exacto en que el responsable le propina contundentes golpes a Kira, mientras la perrita emite sonidos de desespero y dolor.

Tras el maltrato animal que se hizo público, la canina apareció horas después enterrada en inmediaciones de la vivienda de este sujeto.

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Las autoridades realizaron la respectiva exhumación del cadáver, que al parecer ya llevaba varias semanas enterrado, para ejecutar la necropsia y esclarecer la causa de muerte del animal.

¿Qué sucederá con el presunto responsable?

De acuerdo a la senadora Andrea Padilla, ahora se iniciará un proceso en la Fiscalía General de la Nación por el delito de muerte o de lesiones, en caso de que no se establezca la causalidad entre la agresión registrada en video y la muerte.

“Sabemos que las leyes ayudan y que tenemos el impulso de volcarnos a ellas con el anhelo de que las autoridades actúen con celeridad. Pero cuando la denuncia no se tramita antes por los canales oficiales, con al menos 24 horas que dice la ley, por supuesto alertando internamente si el asunto es de vida o muerte, y nos gana el afán de la divulgación, pueden pasar cosas como esta: desaparecen al animal”, explicó la congresista.

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La senadora hizo un llamado a la comunidad para que tramite este tipo de denuncias primero por los canales oficiales y después en redes sociales con el objetivo de no alertar al victimario.