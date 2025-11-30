Hacia las 6:00 de la tarde de este sábado 29 de noviembre fue reportado a las autoridades policiales el atentado sicarial que segó la vida de Malka Irina Rico Tejada, una mujer de 43 años de edad y conocida con el apodo de ‘Malka la Bruja’, en hechos ocurridos en el barrio Los Laureles, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

Según lo manifestado por habitantes del sector de la calle 37C con carrera 1J, mismo punto de ubicación de la vivienda de la mujer, pistoleros que se movilizaban en moto llegaron hasta el inmueble y, desde la reja, uno de ellos disparó contra la humanidad de la mujer.

Los vecinos manifestaron a policías que Rico Tejada se encontraba sola en su residencia, por lo que fue necesario forzar la reja para ingresar y prestarle los primeros auxilios.

Luego de esa acción que duró unos minutos, los vecinos trasladaron a la mujer hasta el Hospital Universidad del Norte y allí se confirmó su deceso.

Entretanto, peritos de la Sijín que llegaron hasta el inmueble de la víctima pudieron recopilar cinco casquillos de arma calibre 9 milímetros, que se presumen fueron los cinco disparos hechos por el criminal para atentar contra la mujer.

Además, en entrevista informal con familiares de la víctima y por labores de vecindario, se conoció que la víctima residía sola en el inmueble lugar donde ocurrieron los hechos.

En esa línea también se ventiló que la occisa vendía estupefacientes en su lugar de residencia y, aparentemente, también era consumidora de sustancias alucinógenas.

En revisión de anotaciones judiciales, las autoridades encontraron que Malka Rico Tejada tenía ocho anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; una anotación por hurto, otra más por porte ilegal de arma de fuego y municiones, y finalmente otra más por violencia intrafamiliar.

Las autoridades informaron que como móviles se investiga un posible ajuste de cuentas por la venta de estupefacientes. A eso se sumó que días atrás la mujer había figurado en un panfleto amenazante debido a su actividad como expendedora de estupefaciente.