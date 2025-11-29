Entre la duda y la incertidumbre se encuentran algunos viajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz este sábado ante la suspensión temporal de actividades del más del 70 % de la flota de aviones de Avianca hasta el próximo 8 de diciembre.

Durante un recorrido que realizó esta casa periodística, los usuarios contaron que que la dinámica del fin de semana ha sido ir al aeropuerto a “perder el tiempo” mientras que sus vuelos son cancelados o reprogramados sin previo aviso.

En el caso de Héctor Calvache, un correo le confirmó que su estado de vuelo estaba activo,pero luego se lo reprogramaron al ir al aeropuerto.

“Yo compré el vuelo hace una semana y a pesar de conocer la situación que pasa con la empresa y sus aviones ellos no me cancelaron el vuelo, y que tenía que venir a la sala de espera a esperar mi avión, pero luego me dicen que lo reprogramaron para este domingo, y si mañana lo modifican otra vez quién responde por eso y por mi dinero, lo que estoy es perdiendo tiempo. No tengo problema en acomodarme en otro vuelo, sé que no es culpa de ellos pero hay que clarificar la información”, declaró a EL HERALDO.

Agregó que: “si mañana vuelven y me cambian el vuelo pediré mi dinero de vuelta y me tocará tomar otras opciones de viaje porque necesito llegar a mi ciudad de destino, de hecho, tengo que tomar dos aviones con la empresa, y no sé si el otro vuelo de escala también tenga cambios”.

Por su parte, Ana Romero, comentó que: “mi vuelo estaba como cancelado y luego la aerolínea me envía un correo para que asista a la sala de espera y no entiendo porque no hay ni aviones para volar”.

Con respecto a esto, la empresa Avianca informó hace unas horas que “todos los clientes que tienen vuelos programados para el día de hoy se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial”.

Cabe recordar también que Avianca mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre.