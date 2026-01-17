La partida de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero de 2026, dejó un profundo vacío en la música popular colombiana.

Desafío Siglo XXI revivió los castigos más temidos: Zambrano tuvo que cortarse el cabello

Anuel AA sorprendió con su apariencia actual y desató rumores sobre su estado de salud

Marcela Reyes renunció a La casa de los famosos y su salida generó polémica en redes

En medio del duelo, han salido a la luz detalles inéditos sobre los planes que el artista tenía para su carrera y el proceso personal que atravesaba en los últimos años.

Uno de los testimonios más reveladores fue entregado por su productor musical y amigo cercano, Georgy Parra, quien aseguró que el cantante estaba trabajando en una profunda transformación artística y proyectaba lanzar varios álbumes con una propuesta renovada.

Carlos Ortega/EFE Homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez

Según relató Parra en una transmisión en vivo compartida en sus redes sociales, Yeison Jiménez se encontraba en una etapa de planeación creativa y tenía prevista una reunión clave con su equipo para definir el lanzamiento de cerca de tres producciones discográficas.

El objetivo del artista era explorar una nueva faceta musical, distinta a la que lo llevó a consolidarse como una de las principales figuras del género popular en Colombia.

“Yeison quería evolucionar, probar cosas nuevas y construir una etapa distinta en su carrera”, expresó el productor.

Asimismo, durante el proceso de grabación del éxito ‘Destino final’, tema que lanzó en 2024 junto a Luis Alfonso y que hoy lidera los listados de reproducción en varios países, ocurrió un momento que hoy resulta impactante.

Cortesía Caracol Televisión El cantante de Música Popular fue jurado de ‘Yo me llamo’ en la temporada 2021-2022.

Parra recordó que, en medio de una de las sesiones, Jiménez expresó una frase que en ese momento no tuvo mayor trascendencia, pero que hoy estremece a quienes estuvieron cerca de él.

“Necesitaba grabar una canción así. Siento que no voy a durar mucho”, habría dicho el cantante en ese momento cuando estaba en grabaciones.

La canción fue grabada por separado debido a los compromisos de agenda de ambos intérpretes, sin que ninguno imaginara que terminaría convirtiéndose en uno de los temas más representativos de su carrera.

“Lo que está pasando con Destino final es impresionante, pero daría lo que fuera porque Yeison estuviera aquí y todo esto no existiera”, expresó.