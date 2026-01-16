La competencia en el Desafío Siglo XXI entró en una de sus fases más intensas. Durante la emisión del 15 de enero de 2026, Andrea Serna confirmó el regreso de varios castigos históricos del formato, una noticia que alteró por completo la convivencia y la estrategia de los equipos.

El anuncio marcó un antes y un después en el reality, ya que estas sanciones son recordadas por su dureza y por haber provocado abandonos, crisis emocionales y rupturas dentro de las alianzas. Entre los castigos que volvieron al juego están las pruebas de resistencia extrema, los retos de frío intenso, la pérdida total de dinero y el castigo de corte de cabello que más temor despierta entre los competidores.

La presión aumentó cuando el equipo Neos logró quedarse con la victoria en la prueba principal de la jornada, asegurando una importante suma de dinero y privilegios exclusivos. Sin embargo, el verdadero impacto llegó con la ruleta de castigos.

Tras el giro decisivo, el resultado fue uno de los más temidos por cualquier participante. Aunque existía la posibilidad de cambiarlo, Neos decidió mantener la sanción para Gamma, desatando incomodidad, discusiones internas y una evidente fractura en la relación entre ambos equipos.

La decisión no solo generó tensión en la competencia, sino que también reavivó recuerdos de anteriores ediciones, donde este mismo castigo dejó huellas emocionales profundas en varios concursantes.

Mientras Gamma cerró el ciclo con un importante acumulado económico, la alegría se vio opacada por la incertidumbre de dos de sus integrantes, quienes quedaron sentenciados y ahora deberán disputar su permanencia en el juego.

Zambrano tuvo que asumir el castigo de corte cabello.