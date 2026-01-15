La colaboración entre Skims y Nike sigue expandiendo su universo.

La lesión de Kevyn preocupa al equipo Gamma en el Desafío Siglo XXI: ¿podría salir de la competencia?

Muere el champetero Dogardisc, intérprete de éxitos como ‘El viejo zorro’

Valentino Lázaro rompió en llanto durante una conversación con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia: “Está muerto”

Luego de anunciar su asociación en septiembre del año pasado y presentar una línea completa de ropa deportiva, Kim Kardashian y la firma deportiva sorprendieron al revelar su primer calzado oficial: un modelo que marca el debut de la empresaria en el mundo de las zapatillas.

La propuesta, bautizada como NikeSKIMS Rift Mesh, está inspirada en las icónicas Air Rift de Nike, un diseño reconocido por su silueta similar a los zapatos de ballet y su distintiva puntera dividida. Sin embargo, esta nueva versión apuesta por una estética minimalista y sofisticada, alineada con la identidad visual de Skims.

El modelo destaca por su diseño limpio, sin costuras visibles, y un talón acolchado que prioriza la comodidad. La malla tradicional fue reemplazada por un tejido de acabado más pulido, aportando un look más elegante y versátil. Además, incorpora el logo de NikeSkims en la tira del mediopié.

Kim Kardashian dio a conocer la asociación de Skims con Nike

Las zapatillas estarán disponibles en tres tonalidades: negro, marrón oscuro y beige, colores característicos del universo Skims. Cada par se entregará en una presentación especial que incluye caja exclusiva y bolsa de tela.

En cuanto a su lanzamiento, las NikeSKIMS Rift Mesh saldrán a la venta el próximo 26 de enero con un precio de 159 dólares y podrán adquirirse a través de Nike SNKRS y la tienda oficial de Skims.