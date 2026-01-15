La tensión se apoderó del equipo naranja durante el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, donde la celebración por los resultados quedó opacada por la delicada situación física de Kevyn, uno de los competidores más fuertes.

Emily in Paris regresa a la capital francesa y confirma sexta temporada con posible reencuentro romántico

El FICCI revela la imagen oficial de su edición 65: una mirada a la ciudad y a su historia con el cine

“Todo se va a aclarar”, Julio Iglesias rompe el silencio

Kevyn continúa enfrentando las consecuencias de un fuerte choque sufrido días atrás en competencia, un golpe que dejó comprometido su tobillo y que, pese a los cuidados básicos, no ha mostrado una recuperación favorable.

Aunque decidió presentarse en el Box Blanco, el exigente circuito aéreo puso a prueba su resistencia física, despertando preocupación entre sus compañeros y seguidores del programa.

En redes sociales, los fanáticos se preguntan si esta lesión podría significar el final del camino para Kevyn dentro del reality más exigente de la televisión colombiana.

Asimismo, el ciclo 21 tiene de protagonista a Gamma. El equipo naranja volvió a demostrar su fortaleza en una prueba que exigía equilibrio, coordinación y máxima concentración. Las duplas conformadas por Tina junto a Kevyn y Zambrano con Miryan marcaron la diferencia frente a Neos.

Con este resultado, Gamma sumó su tercera victoria consecutiva, consolidándose como el equipo más fuerte del ciclo y quedando muy cerca de asegurar el título de “mejor equipo”. En contraste, Neos, integrado por Julio con Sofía y Potro con Deisy, no logró descifrar la estrategia para dominar la pista aérea y terminó pagando las consecuencias con la pérdida de sus comodidades, incluyendo las camas.