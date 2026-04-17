El presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas que viajará a Venezuela la próxima semana para sostener una reunión con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de ese país, en el marco de la relación bilateral. Dicha visita diplomática será el viernes 24 de abril.

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El jefe de Estado confirmó su viaje a Caracas tras su paso por Barcelona, España, donde participa en una cumbre de presidentes de izquierda de América Latina, utilizando una curiosa frase: “si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña”.

Esto, luego de que la presidenta encargada de Venezuela cancelara su visita a Colombia el mes pasado, la cual se realizaría en la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta.

Asimismo, el jefe de Estado planteó este viernes la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante “uno o dos años” un gobierno común para generar confianza entre ambas partes.

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“He ido varias veces y parte de mis idas es lo que me ha llevado a la lista OFAC”, aseguró Petro, refiriéndose a una de las consecuencias, impuesta por EE. UU., que ha tenido por sus viajes pasados a Venezuela.

Cabe señalar, que la visita del presidente colombiano ocurre en un contexto de máxima presión internacional sobre Venezuela.