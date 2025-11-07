A propósito del revuelo con participantes del Desafío Siglo XII de Caracol Televisión, la noche del jueves 7 de noviembre en paralelo a la expulsión de Katiuska, Kevyn Rúa y Kelly Ríos, más conocida como Guajira, anunciaron oficialmente su noviazgo.

Después de tantos rumores sobre su relación, los exparticipantes del reality decidieron confesar que son pareja, junto a un video en el cual se notan muy enamorados.

“Pero, ¿de dónde salió tanta conexión?... Si solo éramos dos extraños”, escribieron en la publicación que compartieron en Instagram.

En el clip audiovisual se ve al ganador del Desafío XX junto a su compañera, durante un viaje que realizaron. No obstante, no especificaron cuánto tiempo llevaban juntos, pero los cibernautas indicaron que seguro desde que terminaron el programa.

Lo que sí se sabe es que en octubre del año pasado, en el programa Enredados, Guajira confesó que sí estaban viviendo juntos, pero no como pareja sino como compañeros, en cuartos diferentes.

Estuvo acompañero por Guajira en la prueba final.

Pero, debido al video que también se publicó del cumpleaños de Kevyn, en el cual se ven besándose en la boca, los seguidores indicaban que sin duda estaban en una relación amorosa.

Sin embargo, el círculo de amistades siempre fue prudente y no comentó nada. Asimismo, Guajira, quien también publicó que ya no trabajaría más en Desafío sin filtro, de Ditu, comentó que sí estaba enamorada.

Kelly Ríos Arregocés, Guajira, fue vital para que Kevin obtuviera el título este año el reality 'El Desafío XX'.

“Sí estoy enamorada, bastante. Conocer a una persona diferente, conocer al ser humano distinto de redes sociales, de televisión, de comentarios de terceros. He conocido a un ser humano desde un rol diferente, un papá, un buen hijo, un buen amigo, una buena pareja, es un ser humano increíble”, indicó.

Asimismo, también agregó que sí recibió comentarios negativos de Kevyn, pero no eran ciertos. “Lo conocí y si es a raíz de eso y de lo que la gente decía, era el peor hombre del planeta, pero cuando me permitió conocer su faceta real como ser humano, a ese que cuando las cámaras están apagadas, ahí dije, ‘este es’”.

Los seguidores quedaron muy contentos con la noticia y más porque el amor se respira en el aire. El video tiene de fondo la canción ‘Desde mis ojos’, y: “Sin decir mucho. 11:11 Every Day”.

Valkyria y Kevyn regresan al Desafío XXI

En ediciones anteriores Andrea Serna explicó que en la nueva etapa del reality iban a regresar dos exparticipantes del Desafío e iban a ser escogidos por el público mediante votos.

Kevyn y Valkyria regresan al Desafío

Los dos participantes elegidos por el público son Valkyria y Kevyn, quienes deberán formar el grupo ‘Neos’ con ocho personas.

“Si ellos logran llegar a la ciudadela con ese equipo conformado con esas ocho personas, antes de que llega la última pareja, ahí podrán existir en esta competencia como el equipo Neos. Adelantándome un poco a lo que puedan estar pensando ustedes, si ellos se integran oficialmente al ‘Desafío’, llega a la competencia con otros $1.200 millones. El premio se dobla, ya tendremos tiempo en la ciudadela cómo se pueden ganar esa cantidad de plata”, reseñó Andrea.

Es decir, si logran hacer el equipo, se quedarán en competencia y llegarán de nuevo al Desafío. En las redes sociales, los seguidores están atentos a lo que pueda pasar en el Desafío versión carrera por Colombia.

Los participantes deberán llegar desde Cartagena hasta Cundinamarca sin dinero. Es decir, ellos tendrán que hacer varias tácticas para lograrlo.