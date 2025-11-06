El cantautor Ricardo Montaner está de vuelta con un nuevo single, “El Último Regreso”, una emotiva historia sobre el amor que insiste en permanecer, aun cuando parece llegar al final, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a través de Hecho A Mano Music / Sony Music Latin.

Lea Así es la zona infantil de la FILBAC 2025

El videoclip se estrenará esta noche a las 6:00 p. m. en el canal oficial de Montaner en YouTube.

La canción narra la historia de una pareja que, tras múltiples intentos y desencuentros, se da la última oportunidad de un regreso.

Con la exquisita sensibilidad que caracterizan sus temas, Montaner comparte una reflexión profunda sobre la persistencia del amor y la esperanza que habita incluso en los adioses.

Producida por el italiano Max Longi (quién ha trabajado anteriormente con Montaner), “El Último Regreso” fue escrita por el propio Ricardo Montaner y Jorge Luis Chacín y cuenta con dos versiones: una en balada pop, fiel al estilo clásico del artista, y otra en mariachi pop, una propuesta fresca que resalta la fuerza emocional de la composición.

Aquí Lady Gaga y Bad Bunny suenan con fuerza en las predicciones a las nominaciones al Grammy

Este nuevo single, además, da título a la nueva gira mundial de Montaner. Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías.

Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

Además Transforman comunidades con legado de Orlando Fals Borda

“Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, dijo Ricardo Montaner.

La gira, producida por Fenix Entertainment, dará comienzo el 21 de febrero en Argentina, para luego recorrer Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

“El Último Regreso” no es solo una gira: es su más esperado reencuentro. Tú lo esperabas y él decidió volver.

También El Country Club presenta la edición 11 de ‘La Vitrina’