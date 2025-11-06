Los frondosos árboles que abrazan el teatrino de la parte baja de la plaza de la Paz son testigos del escenario dispuesto para que los niños de Barranquilla y sus alrededores disfruten de la Feria del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe, FILBAC 2025.

Lea aquí: Children International arranca por Cartagena ciclo de conciertos con “Sinfonía del Cambio”

Desde este miércoles y hasta el domingo 9 de noviembre, la galería infantil en el corazón de la plaza de la Paz recreará a través de juegos, lectura de cuentos, rondas musicales y actividades recreativas el concepto de que la inventiva de lo anfibio es como la naturaleza de un niño, “que se conjuga entre inocencia y pasión por las letras”.

Precisamente la FILBAC 2025 ofrece este espacio para que el concepto de literatura infantil se exprese en todos los espectros, acogiendo al hombre “sentipensante”, que siente y que piensa.

Para el secretario de Cultura y Patrimonio, Juan Ospino Acuña, la plaza de la Paz como centro de diálogo cultural no puede dejar de lado a la niñez como parte del circuito de construcción colectiva de las letras.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Los niños también son protagonistas en la FILBAC:

“Los niños tienen su propio lenguaje y su propia forma de leer la vida, por eso al lado de la Galeria Central, y en medio de más de 40 árboles, tenemos alrededor de 21 eventos en donde niños y niñas podrán disfrutar de obras literarias, pero también de sus propias manifestaciones porque ellos tienen su forma de ver, comprender, expresar y vivir la realidad”, anotó.

Le puede interesar: El Country Club presenta la edición 11 de ‘La Vitrina’

De esta manera, la Feria FILBAC está hecha al alcance de los niños con una excelsa programación que incluye muestras interactivas folclóricas, talleres de cuento, lectura y conversación de poetas, talleres de origami, conciertos en vivo, entre muchas sorpresas.