Este viernes 7 de noviembre Cartagena vibrará con el concierto protagonizado por la “Sinfonía del Cambio”, que se cumplirá a partir de las 10:00 a. m. en el Teatro de la universidad San Buenaventura.

Esta propuesta liderada por Children International hace parte del ciclo de conciertos que continuarán en Santa Marta y Barranquilla los días 5 y 17 de diciembre respectivamente. Más de 100 niños apadrinados por Children international Colombia, se unirán en este concierto que celebrará el poder de la música como herramienta de transformación social.

En este evento participarán diferentes agrupaciones musicales que forman parte del programa Música para la vida y desarrollo integral en habilidades, quienes darán a conocer un repertorio diverso que viaja entre lo clásico y lo tradicional, evocando los sonidos que identifican la riqueza cultural de Cartagena y su gente. Cada interpretación será un testimonio vivo de cómo la formación artística y las habilidades para la vida pueden abrir nuevas oportunidades y construir futuros diferentes.

Cortesía Preparativos para el concierto organizado por Children International en Cartagena.

“Sinfonía del Cambio” busca resaltar las virtudes de la localidad y rendirá homenaje a la resiliencia, el talento y el compromiso de los niños, familias y comunidades que creen en el arte como medio de transformación. Este evento es una invitación a unirse al movimiento que demuestra que, cuando la música suena, las realidades cambian.

El ciclo de conciertos de Children International mostrará la manera como la música ha influido en el crecimiento y desarrollo personal en la vida de niños y jóvenes desde los 2 hasta los 21 años, quienes han fortalecido su autoestima, disciplina y esperanza destacando su capacidad para mejorar el bienestar emocional y social, especialmente en poblaciones vulnerables.

Estos conciertos son el resultado de un año de formación musical, y brindan la oportunidad de visibilizar el impacto que Children International Colombia genera a través de 6 agrupaciones, las cuales centran sus contenidos musicales con el aprendizaje de habilidades para la vida, permitiendo así, la formación de más de 1.200 niños y jóvenes quienes han elegido el camino de la música como parte importante de su vida, y les sirve como refugio para superar todos sus desafíos.